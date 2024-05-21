وزير التنمية المحلية يشيد بمجهود محافظة الغربية في إزالة التعديات

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام وذلك في ختام جولته الموسعة لمحافظة الغربية ، التي استغرقت 9 ساعات تفقد خلالها 20 موقعا من مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لخدمة أبناء المحافظة وعدد من المراكز التكنولوجية.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والقيادات التنفيذية بالمحافظة

وتابع اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي، سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح علي مخالفات البناء والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع لتحديد مدي خضوع المبني أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه.

كما تابعه جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة في التصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي بذلتها محافظة الغربية في تحقيق المستهدف من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية بالتعاون بين قوات إنفاذ القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة وإزالتها في المهد ووقف مخالفات البناء.

كما أشاد وزير التنمية المحلية بجهود العاملين في منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة لسرعة الانتهاء من المعاينات ضمن اجراءات قانون التصالح الجديدة ، مشيرا الي انه سيتم دعم المحافظات بحوالي ٢٠٠٠ تابلت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحتها للعاملين في المنظومة

وفي السياق ذاته تابع اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد ، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة ، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

وعرض مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فيلم تسجيلي عن الأنشطة اليومية للمركز والذي تضمن متابعة المحافظ اليومية لجهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع الأشغالات ، مواعيد الغلق اليومية ،المتابعة اليومية لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء ، المعارض والسلاسل التجارية و منافذ بيع السلع الغذائية ، رفع تراكمات نواتج الأمطار ، القوافل الطبية العلاجية ،انتخابات الرئاسة ، الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة ، متابعة حالات الطوارئ ، المتابعة المستمرة لعملية توريد القمح ، متابعة رفع كفاءة المعدات الميكانيكية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس و تجارب الاخلاء .

وأثني وزير التنمية المحلية، بالجهود التي تقوم بها محافظة الغربية والمتابعة الميدانية والمستمرة لكل الملفات التي تهم المواطن ، مشيرا الى أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة.

وأشاد اللواء هشام آمنة بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، الذي تم إنشاءها في جميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة المصرية في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى ان مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، والمساهمة في تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين، وتوفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذي القرار وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة .

ومن جانبه أشار محافظ الغربية إلي أن المشروع يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، حيث تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة.

وأكد أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.