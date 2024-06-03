موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 - 2025

استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على موعد اقامة مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2024 – 2025 .

وكشفت تقارير صحفية إسبانية إن قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2024 – 2025، ستقام يوم 29 أغسطس المقبل، وستكون مختلطة بين النظام اليدوي والكمبيوتر.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها اليوم، أن النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، ستشهد مشاركة 36 فريقا للمرة الأولي، وسيخوض كل فريق 8 مباريات في الدور الأول ضد 8 فرق، وسيحدد الكمبيوتر، ما هي المباريات التي سيخوضها الفريق على أرضه وخارج الديار.

وكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي يدرس محاولة لعدم تواجد الفرق التي من نفس الدولة في مواجهة بعضها بالدور الأول رغم صعوبة ذلك الأمر خاصة في الدوريات التي سيشارك منها 4 فرق أو أكثر بالنسخة المقبلة.

وضمن حتى الان 25 فريقا التواجد في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال اوروبا في حين يتأهل 7 فرق أخرى من التصفيات.

وتأتي الفرق التي تأهلت على النحو التالي:

مانشستر سيتي، وآرسنال، وليفربول، وأستون فيلا " إنجلترا" و ريال مدريد، وبرشلونة، وجيرونا، وأتلتيكو مدريد "إسبانيا" وباير ليفركوزن، وشتوتغارت، وبايرن ميونيخ، ولايبزيغ " ألمانيا" وإنتر، وميلان، وبولونيا، ويوفنتوس " إيطاليا" و باريس سان جيرمان، وموناكو، وبريست "فرنسا" و أيندهوفن، وفينورد "هولندا" و سبورتينج " البرتغال " و بروج " بلجيكا" وسلتيك " أسكوتلندا" و شتورم غراتس " النمسا"

وتوج فريق ريال مدريد الاسباني بلقب دوري أبطال أوروبا، 2023 – 2024 مؤخرا على حساب بروسيا دورتموند، ليضرب موعدا مع أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي، في المباراة التي ستقام قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024 ـ 2025.

ويتقابل فريقا ريال مدريد الاسباني بنظيره أتالانتا الإيطالي، شهر أغسطس المقبل، في لقاء مرتقب ينتظره عشاق الساحرة المستديره فى كل مكان، لحصد لقب كأس السوبر الأوروبي.

ويقام لقاء كأس السوبر الأوروبي، على ملعب وارسو الوطني في بولندا، في 14 أغسطس المقبل.

يذكر أن، فريق مانشستر سيتي الانجليزي هو حامل لقب السوبر الأوروبي بنسخته الأخيره، بعدما تمكن من الفوز على إشبيلية بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وحصد ريال مدريد، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز بهدفين دون رد، على بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي.