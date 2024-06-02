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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. مراسم تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد بطلا لدوري
ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا

توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

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لاعبو ريال مدريد يحتفون بكروس في وادعيته بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

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فينيسيوس جونيور ينفرد برقم مميز في تاريخ دوري أبطال أوروبا

ورفع كأس دوري أبطال أوروبا قائد ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، حيث يتوج الملكي بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة عشر. 

وفاز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفا ريال مدريد دانيال كارفاخال و فينيسيوس جونيور لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لصالح ريال مدريد على حساب بوروسيا دورتموند، ليتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا.

شاهد .. مراسم تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال في وداعية توني كروس وناتشو.. اضغط هنا للمشاهدة


حصد ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه ليعزز تصدره أكثر الأندية تتويجا باللقب حيث يأتي خلفه اي سي ميلان الإيطالي المتوج به 7 مرات.

وكان ريال مدريد توج باللقب آخر مرة في نسخة 2022 بعد الفوز على ليفربول بهدف نظيف في نهائي دوري أبطال أوروبا بأقدام فينيسيوس جونيور. 

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