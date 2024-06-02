شاهد.. مراسم تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ورفع كأس دوري أبطال أوروبا قائد ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، حيث يتوج الملكي بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة عشر.

وفاز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفا ريال مدريد دانيال كارفاخال و فينيسيوس جونيور لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لصالح ريال مدريد على حساب بوروسيا دورتموند، ليتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا.

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حصد ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخه ليعزز تصدره أكثر الأندية تتويجا باللقب حيث يأتي خلفه اي سي ميلان الإيطالي المتوج به 7 مرات.

وكان ريال مدريد توج باللقب آخر مرة في نسخة 2022 بعد الفوز على ليفربول بهدف نظيف في نهائي دوري أبطال أوروبا بأقدام فينيسيوس جونيور.