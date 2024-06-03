المصرية للاتصالات تنفي تلقيها عروض لشراء أبراج بمصر

قالت شركة المصرية للاتصالات، إنها تقوم بدراسة بيع وإعادة تأجير الأبراج الخاصة بها منذ أكثر من عام.

اضافت الشركة في بيان ردًا على استفسارات البورصة حول اهتمام سعودي بشراء أبراج تابعة لشركتي اتصالات مصريتين"، أنه جاري حاليًا إعادة الدراسة المالية والتجارية بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية بالتعاون مع مستشاري الشركة المالي والفني والتجاري والقانوني.

وأضافت أن الأمر لايزال في مرحلة الدراسة ولم تقم الشركة بتلقي أية عروض حتى الآن بهذا الشأن.

يشار إلى أن المصرية للاتصالات، سجلت صافي ربح بلغ 3.88 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 3.81 مليار جنيه أرباحاً في الربع المقارن من 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.