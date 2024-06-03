بعد قليل.. بدء مؤتمر اطلاق تقرير الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل

تنطلق بعد قليل فعاليات مؤتمر "الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات في مصر" تحت رعاية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة العمل الدولية.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على احتياجات سوق العمل المصري من المهارات، وتحديد الفجوة بين المهارات الموجودة والمهارات المطلوبة، ومناقشة التحديات التي تواجه توظيف الشباب.

من المقرر أن تبدأ الجلسة الاولى بكلمة إريك أوشلين مدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا والمدير القطري لمصر وإريتريا، وكلمة للواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يليها عرض حول الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات وتتحدث خلالها إيمان حسن أخصائي أول بقطاع الإحصاءات السكنية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتأتي الجلسة الثانية لعرض إحصاءات العمل بين الموجود والمنشود ويتحدث خلالها أحمد ماهر أخصائي بقطاع الإحصاءات السكنية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعقد حلقة نقاشية حول التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر وتحديات سوق العمل يرأسها الدكتور راجي أسعد خبير بمنظمة العمل الدولية، وممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.