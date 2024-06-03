موعد بداية فصل الصيف في مصر.. تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بالأسابيع الماضية، وهو ما يكشف أننا على أعتاب بداية فصل الصيف رسميًا، وفي سياق ذلك توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة.

طقس شديد الحرارة

ويسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد.

فصل الصيف

ويتميز فصل الصيف بأن النهار أكثر طولًا والطقس أكثر حرارة، وهو ما يكشف عن اقترب موعد بداية فصل الصيف 2024 ، وانتهاء فصل الربيع والذي بدأ منذ 20 مارس الماضي، ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة.

موعد بداية فصل الصيف 2024

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد بداية فصل الصيف 2024، والذي يوافق يوم الخميس 20 يونيو، حيث يبدأ الانقلاب الصيفى فى تمام الساعة 11:52 مساءً بتوقيت للقاهرة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

جدير بالذكر ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة تجنب التعرض لاشعة الشمس فترات طويلة، شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل، عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، ارتداء غطاء للرأس عند التعرض لاشعة الشمس.