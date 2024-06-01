استمرار الموجة شديدة الحرارة للخميس المقبل.. والعظمى بالقاهرة 37

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الخميس المقبل.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وأضافت الهيئة، أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على شواطيء البحر الاحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم| ساعة وارتفاع الامواج من 2 إلى 3 متر، فضلا عن نشاط للرياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:

درجات الحرارة



القاهرة 37 24

الإسكندرية 34 23

بنها 37 24

كفر االشيخ 34 23

طنطا 36 23

دمياط 29 21

بورسعيد 30 21

شرم الشيخ 38 28

السويس 37 21

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 26

قنا 41 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28