الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم السبت.. شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 2 يونيو 2024، استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليسجل نحو 47.35 جنيه مصري.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك والسوق السوداء، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم كل المعلومات الاقتصادية والسعرية في الأسواق والبنوك للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية لمختلف السلع، لا سيما أسعار العملات والدولار، وجاء سعره على النحو الآتي:

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سعر الدولار صباح اليوم الأحد 

 

دولار أمريكى 47.64 جنيه مصري.

 

 

 

5 دولارات أمريكية 238.2 جنيه مصري.

 

 

 

10 دولارات أمريكية 476.4 جنيه مصري.

 

 

 

25 دولارا أمريكيا 1,191 جنيه مصري.

 

 

 

50 دولارا أمريكيا 2,382 جنيه مصري.

 

 

 

100 دولار أمريكى 4,764 جنيه مصري.

 

150 دولارا أمريكيا 7,146 جنيه مصري.

 

 

 

200 دولار أمريكى 9,528 جنيه مصري.

 

 

 

250 دولارا أمريكيا 11,910 جنيه مصري.

 

 

 

300 دولار أمريكى 14,292 جنيه مصري.

 

 

 

500 دولار أمريكى 23,820 جنيه مصري.

 

 

 

700 دولار أمريكى 33,348 جنيه مصري.

 

 

 

1000 دولار أمريكى 47,640 جنيه مصري

 

 

 

سعر الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه

 

 

 

 دولار أمريكى 47.35 جنيه مصري.

 

 

 

5 دولارات أمريكية 236.75 جنيه مصري.

 

10 دولارات أمريكية 473.49 جنيه مصري.

 

 

 

25 دولارا أمريكيا 1,183.74 جنيه مصري.

 

 

 

50 دولارا أمريكيا 2,367.47 جنيه مصري.

 

 

 

100 دولار أمريكى 4,734.94 جنيه مصري.

 

 

 

150 دولارا أمريكيا 7,102.41 جنيه مصري.

 

 

 

200 دولار أمريكى 9,528 جنيه مصري.

 

 

 

250 دولارا أمريكيا 11,910 جنيه مصري.

 

 

 

300 دولار أمريكى 14,292 جنيه مصري.

 

 

 

500 دولار أمريكى 23,820 جنيه مصري.

 

 

 

700 دولار أمريكى 33,348 جنيه مصري.

 

 

 

1000 دولار أمريكى 47,640 جنيه مصري

 

 

 

سعر الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه

 

 

 

 دولار أمريكى 47.35 جنيه مصري.

 

 

 

5 دولارات أمريكية 236.75 جنيه مصري.

 

 

 

10 دولارات أمريكية 473.49 جنيه مصري.

 

 

 

25 دولارا أمريكيا 1,183.74 جنيه مصري.

 

50 دولارا أمريكيا 2,367.47 جنيه مصري.

 

 

 

100 دولار أمريكى 4,734.94 جنيه مصري.

 

 

 

150 دولارا أمريكيا 7,102.41 جنيه مصري.

 

 

 

200 دولار أمريكي 9,469.88 جنيه مصري.

 

 

 

250 دولارا أمريكيا 11,837.35 جنيه مصري.

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