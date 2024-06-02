الأحد 02 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بـ منتصف التعاملات

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم الأحد.. شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 2 يونيو 2024، استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليسجل نحو 47.35 جنيه مصري.

 

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك والسوق السوداء، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم كل المعلومات الاقتصادية والسعرية في الأسواق والبنوك للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية لمختلف السلع، لا سيما أسعار العملات والدولار، وجاء سعره على النحو الآتي:

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سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم على استقراره في البنك الأهلي أثناء منتصف التعاملات، مسجلًا 47.27 جنيه، 47.37 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم على استقراره في بنك مصر أثناء منتصف التعاملات مسجلًا 47.27 جنيه، 47.37 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم على استقراره في بنك القاهرة أثناء منتصف التعاملات مسجلًا 47.32 جنيه، 47.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم على استقراره في بنك الإسكندرية أثناء منتصف التعاملات، مسجلًا 47.12 جنيه، 47.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم على استقراره في البنك الأهلي الكويتي أثناء منتصف التعاملات، مسجلًا 47.22 جنيه، 47.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم الأحد 2 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات

 

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم على استقراره في بنك قناة السويس أثناء منتصف التعاملات، مسجلًا 47.12 جنيه، 47.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المركزي مقابل الجنيه

 دولار أمريكى 47.35 جنيه مصري.

5 دولارات أمريكية 236.75 جنيه مصري.

10 دولارات أمريكية 473.49 جنيه مصري.

25 دولارا أمريكيا 1,183.74 جنيه مصري.

50 دولارا أمريكيا 2,367.47 جنيه مصري.

100 دولار أمريكى 4,734.94 جنيه مصري.

150 دولارا أمريكيا 7,102.41 جنيه مصري.

200 دولار أمريكى 9,528 جنيه مصري. 

250 دولارا أمريكيا 11,910 جنيه مصري.

300 دولار أمريكى 14,292 جنيه مصري.

500 دولار أمريكى 23,820 جنيه مصري. 

700 دولار أمريكى 33,348 جنيه مصري.

1000 دولار أمريكى 47,640 جنيه مصري

 دولار أمريكى 47.35 جنيه مصري.

5 دولارات أمريكية 236.75 جنيه مصري.

10 دولارات أمريكية 473.49 جنيه مصري.

25 دولارا أمريكيا 1,183.74 جنيه مصري.

50 دولارا أمريكيا 2,367.47 جنيه مصري.

100 دولار أمريكى 4,734.94 جنيه مصري.

150 دولارا أمريكيا 7,102.41 جنيه مصري.  

200 دولار أمريكي 9,469.88 جنيه مصري.

250 دولارا أمريكيا 11,837.35 جنيه مصري.

 

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