هنا الزاهد تخطف الأنظار بملامح جذابة وتشوق جمهورها بفيلم العيد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها صورة جديدة لها رفقة صديقتها وذلك عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لتتألق فيها بإطلالة بسيطة وملامح جذابة.



هنا الزاهد تتألق بالكاجوال ومكياج هاديء عبر انستجرام

وارتدت هنا الزاهد توب أسود مجسم باللون الأسود، ليكشف عن بساطتها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.





ووضعت مكياجًا بسيط، مستخدمة الكونسيلر والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما زينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي الطبيعي، مع اختيار أحمر شفاه نود؛ ليتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها البسيطة.





هنا الزاهد تشارك في العيد بفيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة"

وتشارك الفنانة هنا الزاهد في عيد الفطر بفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، لتجسد فيه شخصية "درية"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد خلاله هشام ماجد شخصية مهندس معماري متزوج من هنا الزاهد، ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يواجها مفاجأة تغير حياتهما، وتقلبها رأسًا على عقب.

الفيلم من بطولة الفنان هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب وإنتاج أحمد السبكي.

هنا الزاهد هي ممثلة مصرية، وابنة (شيرين المنزلاوي) زوجة الفنان طلعت زكريا، وكانت بدايتها من خلال المشاركة في فيلم (خطة جيمي) عام 2014، وبعد ذلك تم اختارها للمشاركة في مسلسل (فرق توقيت) مع الفنان تامر حسني.

هشام ماجد يرد على اتهامه بسرقة فيلمه الجديد

وحل الفنان هشام ماجد ضيفًا على برنامج "تفاعلكم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة الدندراوي على قناة العربية، حيث رد على الاتهامات التي وجهت لفيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي تشاركه في بطولته الفنانة هنا الزاهد بأنه مقتبس من الفيلم الاميركي الشهير "باربي".

وقال هشام ماجد إن الناس ربطت بين فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وباربي بسبب فستان هنا الزاهد والذى ظهرت به في برومو الفيلم ويشبه إلى حد كبير فستان باربي.

وتابع هشام: "فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة استغرق عامًا كاملًا فى التصوير، وتم كتابة السيناريو الخاص به منذ عامين ونصف قبل باربي بفترة طويلة".