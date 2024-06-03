الغندور : "أكرم توفيق لا يصلح للعب في مركز الظهير"

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق عن التشكيل الأفضل لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المباراة القادمة في تصفيات كأس العالم 2026.

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ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، يوم الخميس 6 يونيو المقبل، فيما يقابل منتخب مصر خارج الديار نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين 10 يونيو.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور":"أتمنى تواجد محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو".

وأكمل: "الشناوي لديه خبرات أكبر من مصطفى شوبير على المستوى الدولي، والشناوي يتدرب بشكل جيد للغاية ويستحق التواجد بشكل أساسي في المباراة القادمة".

وتابع: "منتخب مصر هو الأهلي، خط الدفاع بالكامل من الأهلي بتواجد رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكوكا أو رمضان بيكهام".

وأردف: "أكرم توفيق لا يصلح للعب في مركز الظهير، ومن الممكن أن يشارك "كوكا" في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب حمدي وفتوح".

وذكر: "أتوقع أن يضع حسام حسن الثلاثي مروان عطية وأحمد زيزو وإمام عاشور في وسط الملعب، تحت الثلاثي الهجومي محمد صلاح وتريزيجيه، ورأس حربة مصطفى محمد".