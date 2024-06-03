الإثنين 03 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الغندور: الزمالك ليس بحاجة لحراس مرمى في الموسم القادم بشرط

الزمالك
الزمالك

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن عدم حاجة الفريق الأبيض لحراس مرمى في حال تجديد عقود الثنائي عواد وصبحي.

إقرأ أيضًا..

txt

جوميز يطالب الزمالك بصرف شهرين من مستحقاته المتأخرة

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "الزمالك ليس بحاجة لحراس مرمى في حال التجديد لعواد وصبحي".

وتابع: "الزمالك يمتلك خارس ناشئ يدعى عمر عبد العزيز سيكون أفضل حارس في  مصر وجوميز مقتنع بيه جدًا وطوله 190سم".

وأكمل: "محمد صبحي سينضج بشكل كبير مع الوقت، والحضري كان احتياطي لـ عبد الواحد في 2006، وبدأ الحضري يبقى وحش إفريقيا في سن الـ 34 سنة.

وأردف: "الزمالك بحاجة لـ مدافع يعرف الخروج بالكرة من الخلف وظهيرين ولاعب رقم 6 قوي وجناح ورأس حربة من أجل المنافسة في الموسم القادم".

مواد متعلقة

همسات‭ ‬روحية

شهر‭ ‬البُشرى

استقبال‭ ‬شهر‭ ‬الصيام

‭..‬وجاء‭ ‬رمضان

نادر السيد: عواد الأنسب لحراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي

نجم الأهلي السابق يستعيد ذكرياته في مباراة القمة

تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا للقاء القمه

موقف مشاركة كهربا مع الأهلي في نهائي الكأس (فيديو)
الجريدة الورقية