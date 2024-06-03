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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق: حسام حسن لا يتقبل النقد.. وأمامنا مباراة قوية

حسام حسن
حسام حسن

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق عن طبيعية شخصية حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر في حال تعرضه للنقد.

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مهاجم بوركينا السابق: حسام حسن إضافة قوية لمنتخب مصر

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "حسام حسن وإبراهيم حسن لا يقبلوا النقض سواء عنجما كانوا لاعبين أو مدربين".

وتابع: "حسام حسن لا يتقبل النقض ولكنه سينتقد محمد صلاح بشكل عادي".

وأكمل: "هناك بعض الأشخاص يتقبلون النقض بشكل كبير، والبعض الأخر لا يقبل".

وأتم: "لأبد أن نترك أزمة الصلح بين صلاح وحسام حين ونركز على مباراة بوركينا فاسو، أمامنا مباراة قوية للغاية ولو تعادلنا سنخسر 50% من فرص التأهل، فهي مباراة مصيرية لا تقبل القسمة على 2".

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