نجم الزمالك السابق: حسام حسن لا يتقبل النقد.. وأمامنا مباراة قوية

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق عن طبيعية شخصية حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر في حال تعرضه للنقد.

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وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "حسام حسن وإبراهيم حسن لا يقبلوا النقض سواء عنجما كانوا لاعبين أو مدربين".

وتابع: "حسام حسن لا يتقبل النقض ولكنه سينتقد محمد صلاح بشكل عادي".

وأكمل: "هناك بعض الأشخاص يتقبلون النقض بشكل كبير، والبعض الأخر لا يقبل".

وأتم: "لأبد أن نترك أزمة الصلح بين صلاح وحسام حين ونركز على مباراة بوركينا فاسو، أمامنا مباراة قوية للغاية ولو تعادلنا سنخسر 50% من فرص التأهل، فهي مباراة مصيرية لا تقبل القسمة على 2".