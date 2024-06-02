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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مهاجم بوركينا السابق : حسام حسن إضافة قوية لمنتخب مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث أريستيد بانسيه مهاجم بوركينا فاسو السابق ، عن مواجهه بلاده المقبله امام المنتخب الوطني في اطار التصفيات الافريقيه المؤهله لمونديال كاس العالم 2026.

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مدرب كرة ماء الأهلي : شخصية الأحمر سر التتويج بالثلاثية المحلية

وقال المهاجم السابق خلال تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي

- أعتقد أن المباراة ستكون صعبة جدا، لأن الفريقين عائدان من كأس الأمم بشكل غير جيد.

- لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين ومنتخب مصر أصبح لديه ميزة إضافية وهو حسام حسن الذي لا يحب الهزيمة دائما يعشق الفوز.

- تدربت تحت قيادة حسام حسن والهزيمة تجعله لا ينام، كما أن هناك انسجام كبير بين معظم لاعبي منتخب مصر.


- محمد صلاح التقينا به في كأس الأمم 2017 في الجابون صلاح يمكنه التسجيل بكل تأكيد لكن علينا أن نمنعه ولكن نحن لدينا لاعبين محترفين في باير ليفركوزن ولدينا مدافعين يلعبون في مستويات عالية ويستطيعون إيقاف محمد صلاح.

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