مصر والصين يقومان بالبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق

أكد قنصل العام لدولة الصين في الإسكندرية "يانج يي"، عمق العلاقات مع مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات الودية بين الشعبين المصري والصيني تعمقت وتطورت بشكل كبير ومستمر بمرور الأجيال، لافتًا إلى أن مصر والصين واصلت تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون في مختلف المجالات، وقامتا بالبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق.

جاء ذلك خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب "أضواء على العلاقات التاريخية والحضارية بين مصر والصين في العصر الإسلامي" الذي عقد داخل المتحف اليوناني الروماني، اليوم الأحد، للدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور فتحي محمد أبو عيانة أستاذ الجغرافية البشرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتورة ولاء مصطفى مدير المتحف

وأضاف قنصل الصين، ستعمل مع الدول العربية لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية بين الجانبين وخلق نموذج للتعاون الجماعي للدول النامية لتكون موحدة ومتعاونة ومعتمدة على ذاتها.

وكشفت الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، عن محتوى الكتاب الذي يوثق العلاقات المصرية الصينية خلال العصر الإسلامي.