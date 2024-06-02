محافظ المنيا يتفقد  المخابز البلدية لمتابعة منظومة الخبز

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المخابز البلدية بحى جنوب مدينة المنيا، بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جراما من 5 قروش إلى 20 قرشا.

وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلاً عن تذليل أى معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين، رافق المحافظ في جولته عامر طه، رئيس مدينة المنيا، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، حيث حرص المحافظ على متابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة ، كما استمع المحافظ ، إلى آراء المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن الجودة.

وأشار المحافظ، أن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري، مؤكدًا عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات فى منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع، مع الحفاظ على نفس الجودة العالية، ووجه المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التموين، بقيام كافة الأجهزة الرقابية بالمديرية، بمتابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا، وحل أى مشاكل قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل، وضمان جودة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ المنيا، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات بشأن انتظام صرف الخبز على مدار 24 ساعة، عن طريق الخط الساخن 114 ، وأرقام 086/2342200، 086/2320001 ، لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور ، وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد تابع الحملات التفتيشية والرقابية لرؤساء الوحدات المحلية ، على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة .

بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين منذ الساعات الأولى ، وعلى مدار الساعة ، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ، فى أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء ، برفع سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جراماً من 5 قروش إلى 20 قرشاً ، ومن جانبه ، أكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، على انتظام العمل في منظومة الخبز المدعم.

مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن المخابز في المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين ، وأوضح أن جميع المخابز تلتزم بالمواصفات القياسية وجودة الإنتاج، مع الإستمرار في المتابعة الدورية ، لضمان تقديم خبز عالي الجودة ، لافتاً ، إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المخابز أو المواطنين ، وتكثيف الرقابة لضمان سير العمل بشكل سلس ومنتظم.