إلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز.. تفاصيل

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات، جلسة عاجلة الأحد 9 يونيو لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والمالية التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمسة قروش إلى 20 قرشًا.

أقام المحامي عمرو عبدالسلام، وعدد من المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشًا.

إلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز:

قال عمرو عبدالسلام: “إن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزًا موحدًا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين، إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية، وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار”.

وأضاف: “في ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كافٍ وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث”.

لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة:

تابع في دعواه: “على الرغم من ذلك بدلًا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو “نذرًا يسيرًا” من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية، ممثلة في وزارة التموين والتجارة، برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشًا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور”.