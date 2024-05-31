شوادر المواشي بالإسماعيلية.. إرتفاع في الأسعار وإنخفاض المعروض

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ولازال المشهد ضبابيا داخل أسواق وشوادر الأضاحي بمحافظة الإسماعيلية، كساد في الاسواق، تأخر في اقامة الشوادر، إرتفاع في الأسعار وانخفاض في المعروض، الكل يسأل ولا احد يشتري، هذا هو باختصار المشهد الذي رصدته بوابة الوفد الإلكترونية على مدار الايام القليلة الماضية داخل مدينة الإسماعيلية.

هنا في سوق القصاصين للمواشي حيث تنشط حركة البيع والشراء في هذا التوقيت من كل عام يبدو المشهد مختلفا هذا العام، هناك تراجع واضح في حجم المعروض من الماشية والأغنام ورغم الإقبال من المواطنين على التسوق الا ان المحصلة النهائية من المبيعات لا تليق بالموسم والذي يعرف لدى التجار بأنه موسم الأرباح والنشاط .

يقول محمد عبدالله جزار وتاجر ماشية الإقبال ضعيف جدا على الشراء بسبب زيادة الأسعار المطروحة، مؤكدا أن زيادة الأسعار هذا العام تقدر بنسبة 100% عن العام الماضي وارجع ذلك لزيادة أسعار الاعلاف وتكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار النقل وغيرها مما يزيد من سعر رأس الماشية .

المشهد في مدينة الإسماعيلية هذا العام مختلفا حيث تراجعت أعداد الشوادر المنصوبة في الشوارع، وتم نصب خيام الشوادر متأخرة عن موعدها الذي كان يسبق عيد الاضحى بشهر على الاقل، لكن هذا العام الشوادر بدأت تنصب قبيل العيد بنحو ١٥ يوم فقط، وارجع تجار وجزارين ذلك لعدم وضوح حالة السوق وتخوفات التجار من حالة الكساد بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة والذي قد يؤثر بشكل كبير على الحيوانات خلال ساعات النهار مما دفع البعض لتأخير نصب الشوادر لحين تحسن درجات الحرارة نسبيا واستقرار الأسعار .

وتقول منى احمد على المعاش ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الأضاحي السبب وراء إحجام الكثيرون عن التضحية هذا العام .وتابعت "كل عام كنت اتشارك مع ٣ من الأصدقاء في شراء عجل لا يتجاوز سعره ٥٠ الف جنيه .ولكن هذا العام وصل سعر الأضحية الواحدة (عجل بقري) نحو ١٠٠ الف جنيه .وهو ما تسبب في احجام البعض عن المشاركة . والبحث عن عدد أكبر من الشركاء لتقليل التكلفة الإجمالية والمحصلة في النهاية أن حجم اللحوم التي قد تكون من نصيب كل فرد ستكون اقل والتكلفة أعلى.ويقول أحمد عادل كنت كل عام اقوم بعمل جمعية وادخرها من مصروف البيت من أجل الأضحية .لكن هذا العام ما تم ادخاره لا يكفي لشراء معزة أو جدي .حيث قفز سعر الجدي لأكثر من 8000 جنيه .وهو مبلغ كبير والناتج قد لا يتجاوز ١٥ كيلو من اللحم .

ويقول أحمد ممدوح الأضحية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم أن الأمر شاق ومكلف هذا العام الا ان احتياجات الفقراء تدفعنا لتدبير المبلغ لإدخال السعادة على قلوب الناس.



