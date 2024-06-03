سامسون يبحث عن عروض للرحيل عن الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن البنيني سامسون إكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يبحث عن عروض للرحيل، بعد تأكد رحيله عن الفارس الأبيض.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن اللاعب يبحث حالياً عن عروض في الدوري المحلي، في ظل عدم تلقيه اي عروض احتراف خلال الفترة الماضية.

وكان الجهاز الفني للزمالك، قد منح الإدارة الضوء الأخضر لرحيل اللاعب سواء عن طريق الاستغناء أو التسويق نظرا لعدم الحاجة إلى خدماته في الموسم المقبل.