حقيقة رحيل سامسون أكينيولا ونداي عن الزمالك

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رحيل الثنائي سامسون أكينيولا ونداي عن الزمالك بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: " أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الثمائي مستمر في المشاركة حتى نهاية الموسم الجاري بدون أي مشاكل ".

وأضاف: " الزمالك سيسعى لتسويق سامسون أكينيولا بكل الطرق لأن عقده مع النادي مستمر وقيمته كبيرة جداً، ويستهدف الزمالك البحث عن لاعب أكثر إفادة للفريق منه ".

نداي يقترب من الرحيل عن الزمالك

وتابع: " عقد نداي مع الزمالك موسمين والموسم الثالث باتفاق الطرفين، وبالرغم من تقديم مباراة جيدة أمس، إلا أن الزمالك حتى هذه اللحظة لا ينوي التجديد له ويفكر في بيعه خلال الميركاتو الصيفي ".