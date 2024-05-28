الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقة رحيل سامسون أكينيولا ونداي عن الزمالك

سامسون أكينيولا و
سامسون أكينيولا و شيكابالا

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رحيل الثنائي سامسون أكينيولا ونداي عن الزمالك بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم: " أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الثمائي مستمر في المشاركة حتى نهاية الموسم الجاري بدون أي مشاكل ".

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وأضاف: " الزمالك سيسعى لتسويق سامسون أكينيولا بكل الطرق لأن عقده مع النادي مستمر وقيمته كبيرة جداً، ويستهدف الزمالك البحث عن لاعب أكثر إفادة للفريق منه ".

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وتابع: " عقد نداي مع الزمالك موسمين والموسم الثالث باتفاق الطرفين، وبالرغم من تقديم مباراة جيدة أمس، إلا أن الزمالك حتى هذه اللحظة لا ينوي التجديد له ويفكر في بيعه خلال الميركاتو الصيفي ".

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