تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة شقيقه لوجود علاقة غير شرعية بينهما

اجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة عامل وربة منزل لاتهامهما بإنهاء حياة شقيق الأول بسبب نشوب علاقة عاطفية بينه وبين زوجته أنهى على إثرها المتهم حياة شقيقه بالصف لجلسة 9 يوليو المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي ومحمد حسين خطاب أمانة السر وائل السيد ومحمد هلال.

وجاء في أمر إحالة في القضية رقم 1771لسنة 2024 جنايات الصف المقيدة برقم 1445 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة أن المتهم أحمد،ص وبشاير،ع في يوم 8 فبراير 2024 قتلا المجني عليه: كامل صلاح راشد حسن شقيق الأول وزوج الثانية عمدا مع سبق الإصرار بأن بينا النية وعقدا العزم المصمم على قتله بسبب علاقة أثمة نشأت بين المتهمين.

وأضاف أمر الإحالة: فاعدوا لذلك الغرض سم دسته له المتهمة الثانية بطعامه، وما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء لم يستكنا بل استتبعا ذلك بتطويق عنقه بقطعة قماشية جذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى، المتهم "خليل.م. خ"، بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقه المجنى عليه "إسلام.إ" عمدا مع سبق الإصرار.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى النيابة العامة إخطار من الشرطة بتسلل المتهم إلى شقة المجني عليه وسدد له 24 طعنة وجرح قطعي أدت لإصابته بنزيف حاد، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.



واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود العيان، وأفادت شقيقة المجني عليه أنها تلقت اتصالا هاتفيا من جيران شقيقها أبلغوها انبعاث رائحة غير طيبة من شقة شقيقها، فأسرعت إلى محل إقامته بحي فيصل، فرأته جثة هامدة وتغيرت ملامحة والدماء منثورة على جدران الغرفة.



وعقب ذلك شكل اللواء سامح درويش مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث من ضباط مباحث قسم فيصل لكشف ملابسات الجريمة وضبط القاتل، وتوصلت التحريات الأمنية ان خلافات بين المجني عليه والقاتل دفعته إلى ان يستل سكين ويتسلل إلى منزل الأول ومباغتته وقتله، وألقى ضباط مباحث فيصل القبض على المتهم وأقر بارتكابه الواقعة.