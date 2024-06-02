علاقة مرض السكري بزيادة الوزن.. طرق بسيطة للتخلص من المشكلة

تجبر زيادة الأنسولين والوزن الزائد مالكها على أن يصبح طبيبا لنفسه وتنظيم حياته، ويخضع للفحص بشكل دوري في عيادة متخصصة.

ومرض السكري ليس جملة، ولكنه أسلوب حياة. يمكنك العيش بشكل طبيعي معها، والقيام بالأشياء اليومية، مثل الأشخاص الأصحاء العاديين، وحتى ضبط وزنك.

وولكن لا يمكنك تجربة طرق مختلفة لفقدان الوزن بلا تفكير، يمكن أن يوصي بها الأخصائي المعالج، مع مراعاة مسار المرض.

مذكرة لفقدان الوزن لمرضى السكري

أساس فقدان الوزن هو تقليل الجرعة اليومية من الأنسولين ونظام الحقن والنظام الغذائي.

لتقليل الوزن، تحتاج إلى:

1. استبعد "الكربوهيدرات السريعة" وملفات تعريف الارتباط والكعك والصودا وما إلى ذلك.

2. تناول الطعام كثيرا، ولكن في أجزاء صغيرة.

3. استخدم الألواح المغذية والمكسرات والفواكه كوجبات خفيفة.

4. اذهب إلى الطعام الصحي: لحم البقر والأرانب والدواجن وسلطات الخضار والفواكه والخضر. الخبز كغذاء مستقل، بدون نقانق وشرائح وزبدة. يسمح بالفلفل الأسود والكركم والزنجبيل كتوابل.

5. اشرب ماء نظيفا لا يقل عن 1.5 لتر. القهوة أو الشوكولاتة الساخنة أو الكاكاو مع الحليب، لا يمكنك شرب أكثر من كوب واحد في الصباح فقط.

بفضل مخطط التغذية هذا، سيحصل الجسم على جميع المواد اللازمة لاستقلاب الطاقة الكافي.

تقليل تناول الكربوهيدرات تدريجيا، من الضروري أيضا تقليل كمية إعطاء الأنسولين بمقدار وحدتين يوميا.

وفي البداية، سيكون من الصعب جدا القيام بذلك على المستوى العقلي، ولكن النتيجة النهائية تستحق العناء وفي 7 أسابيع من هذه التغذية الغذائية، يمكنك أن تفقد 12 كيلوغراما أو أكثر، اعتمادا على العمل على جسمك.

المحتوى التقريبي لقائمة الصوم:

- الخضروات المجمدة أو الطازجة؛

- خبز؛

• الشبت والبقدونس والسلطة الخضراء والبصل؛

- منتجات الصويا؛

• القمح المنبت؛

- الفول السوداني والجوز؛

•البقوليات؛

• الطماطم والخيار والفلفل الحلو والخضروات الأخرى.

ربما، بعد الانتهاء من النظام الغذائي، ستحتاج إلى الحفاظ على النتيجة من خلال تعلم إدارة إدمان الأنسولين ويمكنك أيضا البحث عن طرق أخرى، مثل فقدان الوزن مع مرض السكري.

في الوقت الحالي، أصبح "تجفيف الجسم" طريقة عصرية للغاية لفقدان الوزن، فضلا عن الامتثال للوجبات الغذائية الخالية من الكربوهيدرات - يجب ألا يتضور مرضى السكري جوعا على أي حال واستخدام الكربوهيدرات ملزم بالهرمون، هناك حاجة إلى الأنسولين من أجل الأداء الطبيعي للجسم.

ويجب أن تستند جميع طرق إنقاص الوزن إلى تقليل نسبة السعرات الحرارية وزيادة قدرتها على استخدامها بسرعة.

يمكنك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لدروس بيلاتيس الجماعية ويجب أن تأخذ الصودا الحلوة معك فقط في حالة حدوث نوبات نقص السكر في الدم.

وتحتاج إلى تخصيص الفصول الدراسية 2-3 مرات على الأقل في الأسبوع لملاحظة نتيجة إيجابية وفي الوقت نفسه، يمكنك ممارسة المشي الرياضي وأداء التمارين الثابتة، وهذا سيسمح لك أيضا بتحقيق فقدان ملحوظ في الوزن لإنها مثالية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.