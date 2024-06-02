إيهاب عبدالعظيم "نائب الوفد" يوافق على اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول

وجه النائب الوفدى اللواء، إيهاب عبدالعظيم ،عضو مجلس النواب الشكر لوزير البترول والنواب والمساعدين ، على الجهد المبذول فى الكشف والتنقيب عن البترول لتعظيم الموارد المالية لدعم الموازنه العامة للدولة جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية خلال عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز وزيت البترول بعدد من مناطق الجمهورية، وذلك من خلال مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات.

وأعلن "عبدالعظيم "موافقته على الاتفاقيات الخاصة بالاستكشافات البترولية والغاز، للترخيص لوزير البترول فى التعاقد على الاتفاقيات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وفتح فرص للاستثمار فى مجال البترول والغاز ولسد احتياجات السوق المحلية .