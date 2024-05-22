وزير  الشباب والرياضة يلتقي عضو مجلس مجلس النواب ورئيس مركز التنمية الشبابية بقويسنا

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم اللواء محمد حمدي موسى عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، واللواء أحمد المليجي، رئيس مجلس التنمية الشبابية بقويسنا.

تناول اللقاء العديد من المقترحات لتطوير الحركة الشبابية والمنشآت الرياضية بالدائرة وبخاصة مركز التنمية الشبابية بقويسنا، في ظل الخطط الطموحة التي يتبناها مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أحمد المليجي، فيما يتعلق بتغيير أرضية الملعب الرئيسي، وملعب الكرة الخماسية، وملعب البلاط المتعدد، وأيضًا المشروعات الاستثمارية الموضوعة ضمن خطة المجلس بإنشاء مجمع حمام سباحي نصف أولمبي وملعب بادل تنس، إضافة إلى تطوير النادي الاجتماعي.

وقدم اللواء محمد حمدي موسى العديد من المذكرات الخاصة بتطوير مراكز الشباب في مختلف أنحاء الدائرة، وإحلال وتجديد ملاعب النجيل الصناعي في مراكز شباب العجايزة وأم خنان، وصرف أثاث مكتبي لعدد من مراكز الشباب بالدائرة.

وأثنى اللواء محمد حمدي موسى خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، نحو استحداث أنشطة رياضية واجتماعية وعلمية بمراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا لرؤية الوزارة في الفترة المقبلة، التي تستهدف تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية.