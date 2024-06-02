غدًا.. صحة مطروح تطلق قافلة طبية بمنطقة فوكة شرقي

تنظم مديرية الصحة بمحافظة مطروح، غداً الاثنين، ولمدة يومين، قافلة طبية مجانية، بمنطقة فوكة شرقي مدينة مرسى مطروح، التابعة للإدارة الصحية بالضبعة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن اعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة في مطروح، إن ذلك يأتى تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتقديم الخدمات الصحية، وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

وأكد مدير صحة مطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية، في كافة قرى ومراكز المدن المحافظة الـ 8، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، والعمل على دعم وخدمة في المجال الصحي.

وأضاف بأنه تم صباح اليوم الأحد، إعداد وتجهيز كل ما يخص أعمال القافلة لخدمة أهالي قرية فوكه والتجمعات المجاورة لها، مشيراً إلى أن القافلة يجري تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات من بينها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية، مثل إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، مع تنظيم ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

نشر الوعى بالقضية السكانية

ونوه وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أن ندوات التوعية والتثقيف، تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل اقصى الجهود، لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية، لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.