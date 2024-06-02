رئيس مياه القناة: حملات مكبرة للكشف لإزالة التعديات على شبكات مياه الشرب

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، انه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة القنطرة شرق ومدير الفرع التجاري ومدير شبكات المياه وسباكين بالمرور علي منطقة 1150 فدان وتبين استخدام أحد الأشخاص المياه في غير الغرض المتعاقد عليه وتم عمل معينات فوريه للمشترك وتم تقنين وضعه ودفع قيمة التعدي وعمل 6 عداد صناعي وعدد واحد عداد منزلي بالقنطرة شرق.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه بناء على شكاوي المواطنين بقرية العبور بالقنطرة شرق بضعف مياه الشرب، علي الفور تم تشكيل لجنة لفحص شبكة مياه الشرب الرئيسية والفرعية وتبين سقوط الرغيف الخاص بالمحبس المغذي لقرية العبور وتم إحضار محبس أخر وتركيبه وحل مشكلة ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة، بالإضافة الي زيادة ضغط محطات مياه الشرب وخاصة أوقات الذروة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع الحملات المكبرة لمواجهة وضبط ورفع الوصلات المخالفة غير القانونية لسرقة مياه الشرب، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وذلك للحفاظ على مقدرات الدولة، ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن تلك الحملات تستهدف مغاسل السيارات الغير مرخصة المنتشرة في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والذين يسرقون مياه الشرب ويستخدمون كميات كبيرة منها في غسل السيارات، ومنع التعديات والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في رش الشوارع، بالإضافة الي رفع التوصيلات الخفية التي يلجأ اليها البعض في التوصيل للمنازل ما يعد إهدارًا للمال العام ويحاسب عليها القانون.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة فى مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقلت فرق الطوارئ ومهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها فى وقت قياسى، وفى فتره زمنية وجيزة، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق فى سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقى البلاغ.