رفع 393 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكزمحافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية؛ لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، أسفرت عن رفع 128 حالة اشغال بمركزومدينة دمنهور.

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 100 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك كما تم رفع 45 حالة إشغال في ابو حمص و20 حالة برشيد .

وكلف اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أحمد جبيل نائب رئيس مدينة ومركز الدلنجات، وعصام بركات مدير قسم الاشغالات بالدلنجات، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بالدلنجات بحملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ازالة عدد100 اشغال من شوارع المدينة سواء "ثابت ومتحرك" حيث تم رفع الاشغالات من شوارع المدينة كما تم رفع الاعلانات المخالفه وبدون ترخيص كما تم ازالة افرع الكهرباء من شوارع المدينة، كما تم رفع البلدورات من أمام الباعة الجائلين كما تم التاكيد علي الباعه عدم التعدي علي المساحه المحدده لتسهيل حركة السير وتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة

وتمكنت الحملة من التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة إستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.