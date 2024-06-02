المنظمات العربية تستنكر تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية وتطالب بحماية موظفيها

في تطور مهم يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعربت منظمات عربية مختلفة عن استنكارها الشديد لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمنظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها.

وطالب البرلمان العربي بضرورة تأمين الحماية لمنظمة الإغاثة وموظفيها، التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة

وأكدت جامعة الدول العربية والمرصد العربي لحقوق الإنسان على أهمية دور الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.

واشارت جامعة الدول العربية أن الأونروا تقدم العون والإغاثة لحوالى 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة، وقد أعربت الجامعة مسبقا عن رفضها القاطع لمحاولات تجريم أنشطة الأونروا ، ودعت الجامعة المجتمعَ الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن الأونروا تقدم دورًا إنسانيًا كبيرًا في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأن أنشطتها لا يمكن تصنيفها كأنشطة إرهابية. وشدد المرصد على ضرورة تأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة "الأونروا".

