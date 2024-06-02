مع اقتراب عيد الأضحى المبارك…الزراعة تحذر من خطورة شراء "أضاحي الجلالة"

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد إقبال المواطنين على شراء اللحوم والأضاحي، ولكن، قد يواجه بعض المواطنين صعوبة في اختيار الأضحية المناسبة، خاصة مع انتشار ظاهرة "أضاحي الجلالة".

ما هي "أضاحي الجلالة"؟

هي الماشية التي تتغذى على القمامة وروث الحيوانات النافقة، مثل الكلاب والحمير النافقة، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

لماذا تعد "أضاحي الجلالة" خطيرة؟

مخاطر صحية: الأمراض: تُشكل هذه الأضاحي خطرًا على صحة الإنسان، حيث قد تحمل أمراضًا خطيرة مثل الجمرة الخبيثة ومرض بروسيلات، والتي يمكن أن تنتقل للإنسان من خلال تناول لحمها أو حتى لمسها. السّموم: قد تحتوي لحوم أضاحي الجلالة على مواد سامة ناتجة عن تناولها للقمامة، مما قد يسبب تسممًا غذائيًا خطيرًا.

مخالفة للشريعة الإسلامية: شروط الأضحية: تشترط الشريعة الإسلامية أن تكون الأضحية سليمة وخالية من الأمراض والعيب، وأن تتغذى على طعام طيب. نهى عن أكل الميتة: نهى الإسلام عن أكل الميتة، وأضاحي الجلالة تعتبر ميتة شرعية لعدم حلال طعامها.



تحذيرات من الجهات الرسمية:

حذر طارق عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للمجازر بوزارة الزراعة، من خطورة شراء "أضاحي الجلالة".

وأكد على صعوبة التمييز بين "أضحية الجلالة" والأضحية العادية، مما يجعل من الصعب على المستهلكين تحديدها.

نصائح لاختيار أضحية العيد: