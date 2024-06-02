البحر الأحمر تختتم فعاليات سباق كايت مانيا في نسخته السابعة برأس سوماباي

استضافت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بلد السحر والجمال مسابقة كايت مانيا في نسختها السابعة برأس سوماباي، بالبحر الأحمر، والتي نظمت بالتعاون مع شركة FLY EVENTS

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بحضور فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والذى توج الحاصلين على المراكز الأولى .

وشهدت المسابقة مشاركة ما يقرب من 75 متسابقًا ومتسابقة من مختلف الأعمار والجنسيات. أقيم السباق في رياضة الكايت سيرف أقيم السباق بحضور متخصصين في الرياضة ليعطوا التعليمات ويراجعوا الأوزان قبل الصعود حفاظاً على أرواح المتسابقين .

وحضر الحدث شريف السمرة، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، و أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، و ممدوح خليفة، وكيل المديرية للرياضة.

وأعرب فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، عن إعجابه بمثل هذه الفعاليات الرياضية التي تعزز السياحة في المنطقة، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر يتمتع بجمال طبيعي ساحر وخلاب، ويعتبر وجهة مثالية للسياح الذين يبحثون عن تجربة فريدة تجمع بين الرياضة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة حيث شواطئ البحر الأحمر، وجبالها المميزة التي تتدرج بين الأصفر والبني والأسود والأحمر، وهذا ما يجعل الكثير يحب أن يرى هذا الجمال بأكثر من طريقة.

تعزيز النشاط الرياضي والسياحي في منطقة البحر الأحمر

وتأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة الأحداث الرياضية والترفيهية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية، بهدف تعزيز النشاط الرياضي والسياحي في منطقة البحر الأحمر وجذب المزيد من الزوار مما ينعكس على تنشيط السياحة والتي تعد أهم مصادر الدخل القومي .