ننشر اسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن أوائل الشهادة الإعدادية وعددهم 10 طلاب وطالبات، وحصل 6 طلاب وطالبات على 279.5درجة، كما حصل 4 طلاب وطالبات على 279.25%.



اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق، نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023-2024، بنسبة نجاح 86.58% ، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



والطلاب الأوائل الحاصلون على 279.5 درجة كل من بسملة عصام عبدالفتاح محمود، مدرسة سيدي غازي الإعدادية،، وحبيبة شريف عبدالحفيظ عبدالحميد، مدرسة الخوالد الإعدادية بسيدي سالم، ونبيلة علاء السيد براري مدرسة الحامول لغات، وروان أحمد حسن عثمان مدرسة صالح الشرنوبي إدارة بلطيم،ونعمة عبدالمنعم أحمد مدرسة السعيدية بنات القديمة، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومريم جبارة رحب بسيوني مدرسة الحامول للغات بإدارة الحامول، وحصلت على مجموع 279.25 درجة كل من أسماء أشرف عبد الحفيظ شكر مدرسة البكاتوش الإعدادية، وأحمد رجب السعيد صالح مدرسة الشهيد محمد هاشم إدارة قلين التعليمية، ورمضان أحمد رمضان الدسوقي، مدرسة محمد هاشم بإدارة قلين التعليمية، ولقاء محمد فتح الله، مدرسة فوه الإعدادية التابعة لإدارة فوه التعلييمية،

‎أوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفاً و 320 طالباً، تغيب منهم 313 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 61 ألفاً و 7 طلاب، ونجح منهم 52 ألفاً و 822 طالباً، بنسبة 86,5 %، كذا نتيجة الشهادة الإعدادية لغات تقدم 1401 طالباً، تغيب منهم 4 طالباً، وحضر منهم 1397 طالباً، ونجح منهم 1373 طالباً، بنسبة نجاح 98,5%، بالإضافة للشهادة الاعدادية منازل، تقدم 172 طالباً، تغيب منهم21، وحضر منهم 151، ونجح منهم 125 ، بنسبة نجاح 82,5%.



جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وغادة النحاس ، المدير العام للتعليم لعام،وجلال بازينه، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة،وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.