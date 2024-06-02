دمار كبير في جباليا بعد انسحاب قوات الاحتلال (فيديو)

أظهر مقطع فيديو حجم الدمار الكبير في جباليا بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل استهداف المدنيين في كل مناطق غزة.

أصبحت المنطقة لا تصلح للحياة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمناحي الحياة والبنية التحتية كافة من آبار المياه والمدارس بالمنطقة.

مجازر الاحتلال في جباليا:

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بشعة في "مخيم جباليا" أقل ما توصف بـ"الإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء في المخيم وصل إلى حوالي 350 شهيدًا منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أغلب مباني مخيم جباليا بشكل كامل، لافتًا إلى أن مربعات سكنية دمرت بشكل كامل، فضلًا عن أجزاء كثيرة من المخيم لا تصلح للحياة بسبب الدمار الهائل الذي خلفته قوات الاحتلال.

وأشار بصل إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت السوق المركزي لجباليا الذي يعرف بسوق "أبو زيتون" بشكل كامل، ودمرت أيضًا المولدات الرئيسة للمستشفيات، التي باتت تعمل بالحد الأدنى من الإمكانات، فضلًا عن أنه لا يمكن إجراء أي عمليات داخل المستشفيات بسبب عدم توافر الكهرباء بشكل نهائي.