الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال دمر مربعات سكنية كاملة في جباليا بغزة (فيديو)

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إنه 20 يوم وتتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا بقطاع غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية تتزايد رقعتها ودمرت هذه العملية العسكرية كل مناحي الحياة في منطقة جباليا بالقطاع، موضحًا أن قوات الاحتلال دمرت أغلب مباني مخيم جباليا وهناك مربعات سكنية تدمرت بشكل كامل، وهناك مناطق لا تسمح للحياة ولا يمكن أن يعود لها السكان مرة أخرى.

قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت السوق المركزي لجباليا

وأشار «بصل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت السوق المركزي لجباليا والذي كان يستفيد منه سكان جباليا، مؤكدًا أن الاحتلال دمر الطابق الخامس لمستشفى العودة والذي كان يخدم منطقة الشمال ويعمل الآن بالحد الأدنى، وتم تدمير البنية التحتية في جباليا وأبار المياه، والمدارس والعيادات الصغيرة وتم تدمير جميع مناحي الحياة.

منذ بداية العملية العسكرية في جباليا كان هناك إخراج لجثامين للشهداء

وأوضح أنه منذ بداية العملية العسكرية في جباليا كان هناك إخراج لجثامين للشهداء ويصل عددهم لـ350 شهيد منذ بداية العملية وهناك ايضًا أعداد من المواطنين المفقودين موجودين أسفل حطام المنزل ويصعب على الطواقم انتشال جثامين الشهداء، مؤكدًا أن قوات الاحتلال كان تستهدف المنزل على رؤس السكان.

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في جباليا مجزرة توصف بالإبادة الجماعية.. من أبشع المجازر الذي حدث في مناطق شمال غزة».



جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".