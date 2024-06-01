الدفاع المدني الفلسطيني: منطقة "جباليا" باتت لا تصلح للحياة عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، أن منطقة "جباليا" أصبحت لا تصلح للحياة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي لكافة مناحي الحياة والبنية التحتية من آبار المياه والمدارس بالمنطقة.

وقال بصل ، اليوم السبت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بشعة في "مخيم جباليا" أقل ما توصف بـ "الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن عدد الشهداء في المخيم وصل إلى حوالي 350 شهيدا منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أغلب مباني مخيم جباليا بشكل كامل، لافتا إلى أن مربعات سكنية دمرت بشكل كامل، فضلا عن أجزاء كثيرة من المخيم لا تصلح للحياة بسبب الدمار الهائل الذي خلفته قوات الاحتلال.

وأشار بصل إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت السوق المركزي لجباليا والذي يعرف بسوق "أبو زيتون" بشكل كامل، ودمرت أيضا المولدات الرئيسة للمستشفيات، التي باتت تعمل بالحد الأدنى من الإمكانات، فضلا عن أنه لا يمكن إجراء أي عمليات داخل المستشفيات بسبب عدم توافر الكهرباء بشكل نهائي.

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه العميق بشأن محاولات إسرائيل تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية‎

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء المناقشات التي تجري في الكنيست الإسرائيلي حول تصنيف منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كمنظمة إرهابية وإزالة الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها.

وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيف بوريل في بيان، اليوم السبت إن الاتحاد الأوروبي يشعر أيضًا بالقلق من تحذير وزارة الأراضي الإسرائيلية للأونروا بضرورة إخلاء مبانيها في القدس الشرقية خلال الثلاثين يومًا القادمة.

وأضاف بوريل، أن "الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لتصنيف وكالة تابعة للأمم المتحدة على أنها منظمة إرهابية. إننا نتذكر الدور الحاسم الذي لا بديل عنه للأونروا في الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة المنكوب حيث تقدم الأونروا خدمات حيوية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، وكذلك في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان والأردن".

وتابع أن "الاتحاد الأوروبي يعد داعما قويا للوكالة ويظل مع دوله الأعضاء أكبر مانح لها ونحن ملتزمون بمواصلة دعمنا خاصة في ضوء تنفيذ الأونروا لتوصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة. ويعد الاتحاد الأوروبي أيضًا داعمًا قويًا للأمم المتحدة ونظام الحوكمة العالمي متعدد الأطراف والقائم على القواعد والذي تعد الأونروا، باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة، جزءًا منه".

وأخيرا حث الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على السماح للأونروا بمواصلة القيام بعملها الحاسم بما يتماشى مع اختصاصاتها.