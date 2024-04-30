كاسبرسكي تطلق مركز الشفافية في إسطنبول

أعلنت كاسبرسكي عن افتتاح مركزها الجديد للشفافية في مدينة إسطنبول التركية، حيث يمكن لأصحاب الشركات معرفة المزيد عن حلول كاسبرسكي، أو مراجعة الكود المصدري الخاص بها، أو فحص نتائج عمليات التدقيق المستقلة.

يمثل ذلك توسعاً إضافياً في مبادرة الشفافية العالمية (GTI) الخاصة بالشركة، والتي تعمل كاسبرسكي على تطويرها منذ عام 2018، مما يرفع الثقة في منتجاتها وعملياتها الداخلية، ويعزز تبني النهج القائم على الأدلة عند تقييم أمن منتجات تكنولوجيا المعلومات.

جرى افتتاح مركز الشفافية في إسطنبول في 29 أبريل 2024، وذلك بمشاركة يوجين كاسبرسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي. وسيكون هذا المركز بمثابة مرفق مخصص لشركاء الشركة وعملائها، فضلاً عن الجهات التنظيمية في مجال الأمن السيبراني، لمراجعة الكود المصدري لجميع منتجات كاسبرسكي المحلية، وتحديثات البرمجيات، وقواعد الكشف عن التهديدات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار فحص نتائج عمليات التدقيق المستقلة لحلول الشركة، والوصول إلى فاتورة مواد البرمجية (SBOM)، وهي قائمة بالمكونات البرمجية المستخدمة في حلول كاسبرسكي.

تستمر كاسبرسكي بكونها مدافعة مخلصة عن الشفافية في قطاع الأمن السيبراني العالمية، وتُشكّل المشاريع التعليمية مع المؤسسات الأكاديمية المتميزة جزءاً مهماً من دعم هذا المعيار. حيث أُقيم حفل الإعلان عن مركز الشفافية في إسطنبول في جامعة البوسفور في إسطنبول، كما شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين كاسبرسكي والجامعة. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي، يوجين كاسبرسكي، والأستاذ الدكتور محمد ناجي إنجي، رئيس جامعة البوسفور، إلى إنشاء إطار للتعاون التكنولوجي المتبادل في البرامج الأكاديمية المستقبلية.

كعنصر رئيسي في مذكرة التفاهم، ستطلق كاسبرسكي وجامعة البوسفور مختبر الشفافية الذي سيركز على تثقيف الطلاب حول منهجيات وتقنيات تقييم جودة وموثوقية الحلول ضمن سلسلة التوريد بما يتماشى مع برنامج بناء القدرات السيبرانيةالخاص بالشركة، والذي يُعد أحد ركائز مبادرة الشفافية العالمية. كما سيعطي عمل المختبر الأولوية لتطوير كفاءة التعرف على مشهد التهديدات السيبرانية والتعامل معه. وسيوفر مختبر الشفافية ندوات تعليمية عملية تقدمها كاسبرسكي بشكل حي أو عبر الإنترنت.

خلال الحدث، أشار يوجين كاسبرسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي قائلاً: «لقد أصبحت علاقاتنا المهنية والتجارية مع تركيا أقوى اليوم. وكخطوة تالية في تطوير تعاوننا طويل الأمد، نفتتح مركز الشفافية في إسطنبول، ونؤكد شراكتنا مع جامعة بوغازجي في المدينة، وتسعى كلا الخطوتين إلى زيادة تعزيز الصلابة السيبرانية للبلاد. ويشرّفنا تعزيز خبراتنا وتبادل المعرفة مع المؤسسات المحلية لضمان أن تكون رحلتهم الرقمية سلسة قدر الإمكان.»

مع استمرار تطور مشهد الأمن السيبراني، تستمر كاسبرسكي بإصرارها على مهمتها المتمثلة في حماية النظم البيئية الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات من الإبحار الآمن في الفضاء الرقمي.