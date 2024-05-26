أصالة على موعد مع جمهورها في إسطنبول قريبًا

تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفلا غنائيًا، يوم 13 يوليو القاددم بالعاصمة التركية إسطنبول، ومقرر أن تقد باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي يعشقها الجمهور .

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "صندوق" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامى قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

كما طرحت أصالة نصرى أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهى من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعى، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسى" منها أغنية الأخبار الحلوة، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقى كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.

ديو أصالة وأحمد سعد

وتعاونت أصالة مع أحمد سعد، من خلال أغنية سبب فرحتي، وسجلت أكثر من 20 مليون مشاهدة في أول أسبوعين من طرحها عبر يوتيوب، من كلمات محمد شافعي، ألحان أحمد سعد، وتقول كلماته"يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك انت ألامان وباختصار لو كله مال بسند عليك انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك انا كنت مين قبل اما اشوف عينِك والين قبل اما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين يا حبيبتي واما بتضحكي بتحلّي ف عنيا السنين يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي بتقويني ف دينتي وانا جمبك مش هميل انا ليكي بَنتِمي يا آخري وأولي ولا حاجة بتهمني طول ما انا شايفك بخير.

ديو سبب فرحتي للمرة الأولى في حفل فبراير الكويت 2024

قدما أصالة وأحمد سعد ديو سبب فرحتي مباشرةً مع جمهورهما خلال حفلهما المشترك الذي اقيم بعد إصدار الأغنية مباشرةً، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024، والذي لاقى تفاعل جماهيري كبير

وكانت طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "عايشة حالة"، وهي من كلمات هانى رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع احمد ضياء، وتقول جزء من كلماتها:" عايشة حالة قبل مِنَك، طول حياتي معيشتهاش، شُفت فيها وانتَ جَنبي، كل حاجة مشُفتهاش، وَصَلتِني الجنة اللي انا مدخَلتهاش، عَرفتِني الحِلو اللى في الدنيادي بيك، لو ليا دعوة مُستجابة مَقولتهاش، دِلوقتي هَدعي ربنا انى ابقىَ ليك ".