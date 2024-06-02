تداول 3 آلاف طن مواد غذائية عبر موانىء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 736 شاحنةبضائع و135 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و328 شاحنةبضائع و126 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة و408 شاحنة بضائع و9 سيارات.



ويستعد ميناء سفاجا البحري في البحر الأحمر، اليوم لاستقبال العبارتين امل والرياض وتغادرالميناء السفينة وادي الكرم ، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين سينا والرياض، وغادرت الميناء اربع سفن وهى الرياض، سينا ،امل والحرية2 ، كما تم تداول 3600 طن بضائع عامةومتنوعة و383 شاحنةبضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة.

وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LOTUS علي متنها 3000 طن مواد غذائية تصدير الي السودان ، السفينة LADY ROZ متجهة الي جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 5240 راكبا بموانيها.

تداول 704 ألف طن بضائع عامة





وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 704 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر ابريل الماضي بنسبة زيادة 11% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات خلال نفس الفترة بكمية تداول 500 ألف طن بزيادة 146% عن الواردات التي سجلت 204 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 482 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 186 ألف طن وصادر 296 ألف طن.



وشهد ميناء السويس تداول 43 ألف طن بنسبة زيادة 330% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 8 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 88 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 78 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 91 ألف طن فوسفات.



وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات يأتي نتيجة تقليل زمن الأفراج الجمركي وأعمال التطوير التي تمت بالموانئ وإنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية لبناء وتطوير وصيانة كافة الأرصفة والوحدات البحرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء اسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير، بالإضافة الى، ما بذلته الدولة من جهود كبير على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحتية في مصر.