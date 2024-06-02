10 يونيو.. معارضة الفنان أحمد جلال على حكم حبسه في قضية مخدرات

حددت جهات التحقيق بالجيزة، جلسة الاثنين 10 يونيو، لنظر أولى جلسات معارضة الفنان أحمد جلال عبدالقوي، على حكم حبسه سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز جوهر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

كانت قضت محكمة جنايات شمال الجيزة بمعاقبة أحمد جلال بالحبس عاما مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه بتهمة حيازة المخدرات.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 25503 لسنة 2023 المتهم فيها أحمد جلال عبد القوي في واقعة تعاطيه وإحرازه 4 أنواع من المخدرات.

وجاء في أقوال شهود العيان أمام النيابة العامة أن المتهم بعد تعاطيه للمواد المخدرة أبصر مغشيًا على الأرض وبجواره محقن طبي وبإجراء الكشف الطبي على المتهم تبين أنه يعاني من غيبوبة كاملة وفقدان الوعي، وأن حالته تنبئ عن تعاطيه مواد مخدرة.

وأضاف شهود العيان أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة منذ طفولته ودخل المصحات ليتعالج من الإدمان بأنه يوم الواقعة أبصره يعرج وتظهر عليه علامات إعياء.



ضبط 6 أشخاص بحثوا عن إرث الفراعنة داخل شقة في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (6 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 1,5 متر وبعمق 8 متر بالمخزن المُشار إليه.. وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل المخزن بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

ضبط سيدة نصبت على أهالي الإسكندرية في أموالهم

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الإسكندرية وإتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة" – عدد من الشهادات خالية البيانات - عدد من الكارنيهات الدراسية - مطبوعات ورقية خاصة بالكيان المشار إليه – كتب مجهولة المصدر - دفاتر إيصالات إستلام نقدية –– أجهزة ومعدات يتم إستخدامها فى النشاط المُشار إليه - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").