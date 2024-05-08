الأربعاء 08 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد جلال: اختلاف اللهجات وراء عقوبة صالح جمعة مع الكرخ

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكرخ العراقي، كان قد ظهر بمستوى مميز للغاية مع فريقه الجديد خلال الفترة الماضية.

وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تواصلت مع هيثم شعبان المدير الفني، أن أمر صالح جمعة تم فهمه بشكل خاطئ بسبب اختلاف اللهجات، وأن اللاعب لم يستحق تلك العقوبة".

وأضاف أحمد جلال: "هيثم شعبان أكد أنه سوف يتم تقديم استئناف خاصةً أن اختلاف اللهجات وراء الأزمة، ونأمل في تخفيض العقوبة الموقعة عليه".

الجريدة الورقية