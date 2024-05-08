أحمد جلال: اختلاف اللهجات وراء عقوبة صالح جمعة مع الكرخ

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكرخ العراقي، كان قد ظهر بمستوى مميز للغاية مع فريقه الجديد خلال الفترة الماضية.

وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تواصلت مع هيثم شعبان المدير الفني، أن أمر صالح جمعة تم فهمه بشكل خاطئ بسبب اختلاف اللهجات، وأن اللاعب لم يستحق تلك العقوبة".

وأضاف أحمد جلال: "هيثم شعبان أكد أنه سوف يتم تقديم استئناف خاصةً أن اختلاف اللهجات وراء الأزمة، ونأمل في تخفيض العقوبة الموقعة عليه".