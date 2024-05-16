أحمد نادر جلال يتحدث عن صعوبات واجهته أثناء تصوير فيلم السرب

كشف المخرج أحمد نادر جلال، كواليس تصوير فيلم السرب، متحدثًا عن الصعوبات التي واجهته، والتدريبات التي خضعوا لها أبطال العمل قبل بدء التصوير .

قال أحمد نادر جلال خلال تصريحات متلفزة:" بهتم ويتابع الإيرادات لان النجاح الحقيقي يقاس بها، معناها كام واحد دخل الفيلم ".

كشف عن صعوبات واجهته أثناء فترة التصوير، قائلًا:" مشاهد الطيران كانت الأصعب لأنها حاجه جديدة، مفيش فيلم مصري اتعمل عن التاريخ الحديث للقوات المسلحة، كل اللي اتعمل قبل كدا كان عن حقبة زمنية قديمة، لذلك كان أكبر تحدي إننا نطلع المشاهد بأفضل صورة ممكنة، الممثلين خضعوا لتدريبات في القاعدة الجوية، علشان يعرفوا تفاصيل الأشياء بتتعمل ازاي عشان كل دا لازم يطلع حقيقي، فقعدوا مع الطيارين واتعلموا حاجات كتير ".

آخر أعمال المخرج أحمد نادر جلال

آخر أعمال المخرج أحمد نادر جلال فيلم " السرب" من بطولة النجم أحمد السقا، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمود عبد المغني وغيرهم من النجوم .

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليغ عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.

وكانت طرحت شركة سينرجى، البرومو الرسمي لـ فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، آسر ياسين، كريم فهمي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، والذي طرح يوم 1 مايو بدور العرض السينمائي.

ويظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية برومو الفيلم، في خطابه الذي أصدر من خلاله أمر بتنفيذ عملية بقصف مواقع جماعة داعش الإرهابية، بمدينة درنة في ليبيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

ويتناول البرومو الرسمي لفيلم "السرب" الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، بعد أن أصدر تنظيم داعش في ليبيا فيديو بتاريخ 15 فبراير2015 يصور قطع رؤوس 21 من الأقباط المصريين، وخلال ساعات ردت القوات الجوية المصرية بضربات جوية ضد أهداف محددة مسبقًا انتقامًا للعمال المصريين، وجاء ذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية.