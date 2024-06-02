مهاجم إسباني يدخل دائرة إهتمامات الأهلي في الميركاتو الصيفي
تواصل إدارة النادي الاهلي العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعديد من الصفقات المميزة خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الإسباني إريك إكسبوسيتو مهاجم شلوسك فروتسلاو البولندي، من ضمن المرشحين للتعاقد مع الأهلي بالموسم الجديد.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إكسبوسيتو هو هداف الدوري البولندي وانتهى عقده مع ناديه بشكل رسمي، ولكن لم يتم الدخول معه في مفاوضات حتى الآن".
وأضاف أمير هشام: "هناك ما يقرب من 15 لاعب أجنبي مطروحين أمام النادي الأهلي، للمفاضلة بينهما والتعاقد مع أحدهما حسب رؤية الجهاز الفني".