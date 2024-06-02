شروط جوميز للإعلان عن أسماء الراحلين..وشكوى ضد إبراهيم سعيد

رفض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كتابة تقرير عن اللاعبين الذين يرغب فى استبعادهم نهاية الموسم الجاري لحين معرفة الموقف النهائي من إنهاء أزمة إيقاف القيد وهى العقوبه الموقعه حاليا على النادى الأبيض بسبب عدم دفع مستحقات اللاعب المغربى خالد بوطيب وتبلغ ٢ مليون و٤٠٠ ألف يورو.

وأكد المدير الفنى أنه يخشى أن يقع فى ورطه فى حال الاستغناء عن عدد من اللاعبين وعدم إنهاء أزمة القيد خصوصا أنه مقبل على مباراه مهمه هى السوبر المصري أمام المنافس التقليدي الأهلي والذى يتوقع أن يقام فى أواخر يونيه المقبل حيث سيتم الاعتماد فيه على نفس القائمه الإفريقيه الحاليه ولن يتمكن الفريق من قيد لاعبين جدد خاصة أن فتح القيد للقائمه الجديده الإفريقيه سيكون فى شهر أغسطس.

وتؤكد المؤشرات الإبقاء حتى وقتنا هذا على الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزه المثلوثي واللذين يعتبران من القوه الأساسيه للفريق ويعتمد عليهما بشكل كبير.

وعلمت الوفد أن مصير الثلاثى البنيني سامسون أكينولا والسنغالي إبراهيما نداى والاوغندى موتيابا مازال معلقا خصوصا أن الاستغناء عن الثلاثى يمكن أن يسبب مشكله للمدير الفني فى حال عدم وجود البديل فى ظل الإصابات التى تلاحق بعض اللاعبين مثل أحمد فتوح ومصطفي شلبى.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي بعد الحصول على راحه لمدة خمسة أيام استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر يوم ١٤ يونيه الجاري باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

الزمالك يتحرك ضد إبراهيم سعيد

على صعيد آخر يدرس مجلس الإدارة تقديم شكوي ضد إبراهيم سعيد نجم الأهلى السابق إلى الهيئه الوطنيه للاعلام بسبب قيامه أكثر من مره فى قناة النهار من خلال البرنامج الذي يقدمه بالهجوم غير المبرر على كابتن الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا بطريقه سيئه.

وأكد حسين لبيب رئيس النادي خلال الجلسه الوديه التى عقدها مع عدد من أعضاء الجمعيه العموميه بالمبنى الاجتماعي مساء أمس الأول أن المجلس لن يتوانى فى الدفاع عن ابنائه وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه ضد كل من تسول له نفسه المساس بنادى الزمالك و لاعبيه فى وسائل الإعلام المختلفه مشيرا إلى أن المجلس سوف يتخذ موقف صارم مع اي شخص يتطاول على رموز وكباتن الفريق ولا يلتزم بالميثاق الإعلامي.