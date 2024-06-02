الأحد 02 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنفراجة في مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

شهدت الساعات الأخيره إنفراجه فى المفاوضات التى يجربها نادى الزمالك مع المغربى أشرف بن شرقى بعد أن وصلت إلى طريق مسدود بعد إنتهاء عقد اللاعب مع الريان القطري ودخول نادى العربى فى الخط لخطف النجم المغربى.

txt

أحمد سالم: الزمالك يواصل خطواته الجادة لفك القيد

وجرت إتصالات بين إدارة الزمالك وعدد من رجال الأعمال وعلى رأسهم ممدوح عباس للمساهمة بالجزء الأكبر الذى سيحصل عليه اللاعب سنويا والذى قد يصل إلى أكثر من ٢ مليون دولار.

 ومن المقرر أن يتم حسم هذا الأمر فى فترة توقف مسابقة الدوري تمهيداً لإنهاء أزمة القيد بعد إنتهاء المسابقه رسميا حتى يتمكن النادى من التعاقد مع صفقات جديده. 

الجريدة الورقية