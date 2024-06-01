وزير التعليم يكشف سبب عدم نشر نماذج لامتحانات الثانوية العامة 2024

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب عدم نشر نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في هيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم نشر نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة 2024 لأنها بنفس مواصفات العام الدراسى الماضي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يوجد لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرا إلى تقدم 12 ألفا و750 طالبا وطالبة للتحويل تم قبول أربعة آلاف فقط.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الأسئلة الموضوعية باللغة العربية 51 والمقالية 4، واللغة الأجنبية الأولى 34 سؤال موضوعي و3 مقالي.

أما اللغة الأجنبية الثانية 29 سؤال موضوعي وسؤالين مقالي، والتاريخ 44 سؤال موضوعي و2 مقالي وكذلك الجغرافيا والأحياء والفيزياء والكيمياء والفلسفة والمنطق.

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 يبلغ 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية يبلغ 11 لجنة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان الإدارة في امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ أربع لجان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية يبلغ ألف و981 لجنة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عدد لجان التقدير في امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية سبع لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 لجنة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبا.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية يبلغ 38 طالبًا.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنةعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ 255 طالبا وطالبة.

واستطرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ ثلاثة آلاف و306 طلاب وطالبات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ ألف و646 طالبا وطالبة.

