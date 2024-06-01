وزير التعليم: مراعاة مدة العام الدراسي في مناهج المرحلة الإعدادية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مراعاة مدة العام الدراسي في مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستعراض خطط تطوير التعليم وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المناهج الجديدة في المرحلة الإعدادية تطبق على الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن المحتوى الدراسي في المرحلة الإعدادية سيكون مناسب للمدة الزمنية مع التركيز على جودة حياة الطلاب وأسرهم

تدريس الأنشطة البحثية في المرحلة الإعدادية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تدريس مادة الأنشطة البحثية في المرحلة الإعدادية وسيتم وضع ضوابط لها، موضحًا أنها موجودة من العام الماضي وتتيح عمل نشاط في ضوء التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تريد معرفة طلابنا ميولهم في المرحلة الإعدادية، لأن مادة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة عبر كل المواد الدراسية، والصورة الذهنية للتعليم الفني اختلفت.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية يفضلون التعليم الفني على الثانوية العامة رغم أن مجموعهم يؤهلهم له.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن هؤلاء الطلاب مع أصحاب الأعمال والقطاع الخاص وجدوا أنفسهم وظائف قبل تخرجهم، وبعض الدول تطلبهم، وهؤلاء الطلاب مؤهلين لدخول الجامعة التكنولوجية مباشرة، لأن قبل ذلك كان يتم عمل معادلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية في المرحلة الإعدادية يستهدف إعدادهم للمستقبل، مؤكدا ضرورة أن يتم تعليمهم لغات والدراسات أثبتت أن الطفل يستطيع تعلم أكثر من لغة.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه يوجد معلمين بالمرحلة الثانوية والدولة المصرية 50 ألف معلم لسد العجز بمواد اللغات بالحصة، بجانب معلمي المسابقة 30 ألف معلم مساعد.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم حاليا إعداد مناهج اللغة الأجنبية الثانية في المرحلة الإعدادية (فرنساوي، أيطالي، ألماني، صيني، أسباني).

