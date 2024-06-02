الأحد 02 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شديد الحرارة وعظمى القاهرة 37 .. حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم
الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا حار على السواحل الشمالية معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الجمعة المقبلة.

txt

تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد

txt

الأرصاد الكويتية توجه تحذيرا إلى المواطنين

اضطراب حركة الملاحة البحرية 
وأضافت الهيئة، أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم الاحد على شواطيء البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم | ساعة، وارتفاع الامواج من 2 إلى 3 متر، مع نشاط للرياح قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على جنوب سيناء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:

درجات الحرارة 
القاهرة 37 24
الاسكندرية 33 22
طنطا 36 23
بنها 37 24
شرم الشيخ 40 30
بورسعيد 29 22
شبين الكوم 37 23
الفيوم 40 25
بني سويف 40 25
سوهاج 42 27
قنا 45 28
الاقصر 45 29
اسوان 45 30
المنيا 40 25
اسيوط 41 26 

مواد متعلقة

الأرصاد الكويتية توجه تحذيرا إلى المواطنين

شديد الحرارة ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا

درجة الحرارة تصل 44.. الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة

حار نهارًا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد: درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية (فيديو)
الجريدة الورقية