شديد الحرارة وعظمى القاهرة 37 .. حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا حار على السواحل الشمالية معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الجمعة المقبلة.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وأضافت الهيئة، أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم الاحد على شواطيء البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم | ساعة، وارتفاع الامواج من 2 إلى 3 متر، مع نشاط للرياح قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على جنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:

درجات الحرارة

القاهرة 37 24

الاسكندرية 33 22

طنطا 36 23

بنها 37 24

شرم الشيخ 40 30

بورسعيد 29 22

شبين الكوم 37 23

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

سوهاج 42 27

قنا 45 28

الاقصر 45 29

اسوان 45 30

المنيا 40 25

اسيوط 41 26