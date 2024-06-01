الأرصاد الكويتية توجه تحذيرا إلى المواطنين

تزامنا مع ارتفاع درجات الحراة في الكويت، حذرت قوة الإطفاء العام في البلاد، المواطنين من استخدام خراطيمها المنتشرة في أماكن كثيرة بالبلاد، بغسيل المركبات أو المحلات التجارية أو مداخل البنايات.

ونقلت صحيفة المجلس الكويتية عن قوة الإطفاء قولها: "سيكون هناك عقوبات قانونية لمستخدمي خراطيم مياه الإطفاء في غسيل المركبات أو حوش العمارة أو المحل والعبث بها باستهتار للحفاظ على صلاحيتها للاستخدام الطارئ خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة".

من جهته، قال خبير الأرصاد الجوية الكويتي، عيسى رمضان، إن موجة الحر الشديد أعلى من معدلاتها الطبيعية بـ 5 درجات".

وأضاف رمضان أن الرياح ستنشط وسيثار الغبار اليوم السبت، لتعود الحرارة طبيعية والرطوبة الخميس القادم".

فيما قفز أمس الجمعة، مؤشر الأحمال الكهربائية وكسر حاجز 16 الف ميغاواط، لارتفاع درجة الحرارة العظمى والتي تجاوزت الـ49 بمدينة الكويت.

وقال خبير الأرصاد الجوية الكويتي فهد العتيبي، أمس الجمعة إن منطقة الجهراء بالكويت سجلت أمس أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بواقع 51 درجة مئوية.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية أن مدينة الكويت سجلت 49 درجة، ومنطقة العبدلي 50 درجة، والجهراء 51 درجة، وفق ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.