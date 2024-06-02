الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الأحد

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

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سعر الذهب بالمصنعية نهاية تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة

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أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم السبت


يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الاصفر.


وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا نحو 3110 جنيهات.

 

سعر جرام الذهب عيار 18
جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2666 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب
وصل سعر الجنيه الذهب  نحو 24880 جنيهًا.

 

سعر أوقية الذهب 
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2328 دولارًا.

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