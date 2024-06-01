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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب بالمصنعية نهاية تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة

الذهب
الذهب

أسعار الذهب في مصر.. شهدت أسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية حالة من عدم الاستقرار، حيث شهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر أهمية وشيوعًا بين المصريين، انخفاضًا ملحوظًا اليوم السبت 1 يونيو 2024، ويعتبر عيار 21 خيارًا مفضلاً للأدخار لدى المصريين، حيث يمثل هذا المعدن الثمين وسيلة أمنة للحفاظ على قيمة المدخرات.

 

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، اسعار الذهب اليوم السبت، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية والسعرية اللازمة للوقوف على آخر التطورات التي تطرا على المعدن الاصفر، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

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لجنة سمسرة اتحاد الأوراق المالية تناقش مقترحات تتعلق بالسماسرة

اسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت 

سعر جرام الذهب عيار 24

 

  • بيع: 3542.75 جنيه
  • شراء: 3531.5 جنيه
  • هبوط: -11.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

  • بيع: 3247.5 جنيه
  • شراء: 3237.25 جنيه
  • هبوط: -10.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

  • بيع: 3100 جنيه
  • شراء: 3090 جنيه
  • هبوط: -10 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

  • بيع: 2657.25 جنيه
  • شراء: 2648.5 جنيه
  • هبوط: -8.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

  • بيع: 2066.75 جنيه
  • شراء: 2060 جنيه
  • هبوط: -6.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

  • بيع: 1771.5 جنيه
  • شراء: 1765.75 جنيه
  • هبوط: -5.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 9

  • بيع: 1328.5 جنيه
  • شراء: 1324.25 جنيه
  • هبوط: -4.25 جنيه

جنيه ذهب:

  • بيع: 24800 جنيه
  • شراء: 24720 جنيه
  • هبوط: -80 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC:

  • سعر: 27765 جنيه

أونصة:

  • بيع: 2328 دولار
  • شراء: 2327 دولار
  • هبوط: -2 دولار

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC:

  • سعر: 13795 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 الأن بالمصنعية

من الضروري معرفة ان سعر المصنعية للجرام الواحد هو سعر استرشادي يقوم بوضعه التاجر ويختلف من مكان او منطقة الى اخرى، ويتحدد بعدة عوامل اهمها الشركة المصنعة للقطعة الذهبية ومنطقة التاجر، ويتراوح السعر بين 80 الى 250 جنيها للجرام الواحد.

 

 

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