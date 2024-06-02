فرص عمل في الإمارات .. آخر موعد للتقديم وبدون رسوم

فرص عمل في الإمارات .. قالت وزارة العمل إن آخر أيام التقديم على فرص عمل للمصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو يوم الخميس 6 يونيو 2024، وذلك فى تخصص: 3 مشرفين عمال، و70 حداد مسلح، بمرتبات تبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتي لمهنة حداد مسلح، و3500 إلى 4000 درهم لمهنة مشرف العمال حسب الخبرة، ومدة العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية، مع توفير مبيت مكيف للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، ومدة العقد سنتين.



وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هي :



صورة من جواز سفر ساري، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة، ودعت الوزارة الشباب الراغب فى العمل فى هذه المهن التسجيل للحصول على تلك الفرص من خلال موقع الوزارة الرسمي ،و الدخول على الرابط التتالي :



ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد مسلح من 25 إلى 40 سنة ،وسن مشرف العمال من 40 إلى 50 سنة، وأشارت إلى أنه سيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.

وقالت وزارة العمل إن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني، وبدون أى رسوم أو وسطاء، كما سيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة".